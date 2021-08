Domenica 1 Agosto 2021, 12:28

SI comincia dal prossimo weekend e se ci vorrà l’ombrello sarà necessario cenare al chiuso in ristoranti e pizzerie avendo in tasca il Green Pass. Il decreto entra in vigore dal 6 e fa scattare l’obbligo per tutte le attività al chiuso, ma potrebbe non essere finita qui anche se la curva dei contagi inizia a flettere e gli ospedali, malgrado gli allarmismi, non sono stati mai in difficoltà in nessuna parte d’Italia.

Green pass, si avvicina l'obbligo

<div class="infogram-embed" data-id="6da85a56-b839-4cc1-8860-2b81a48014f5" data-type="interactive" data-title="DELTA-EUROPA"></div><script>!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script>

Il Covid non è stato però ancora sconfitto e quindi occorre cautela soprattutto in vista dei massicci ritorni dalle vacanze e di una sempre più rapida ripresa della circolazione delle persone. L’idea del governo resta quella di rendere obbligatorio il possesso del Green Pass per chi deve prendere un aereo, un treno o una nave già a metà mese. Si osserva l’andamento dei contagi. La situazione delle terapie intensive, ma anche tra i presidenti di regione c’è chi teme di importare il virus da una stazione ferroviaria o da un aeroporto.

Scuola, Cartabellotta (Gimbe): «Copertura vaccinale solo tra 4 mesi»

Il governo dovrebbe decidere la misura in settimana in apposito consiglio dei ministri nel quale si discuterà anche di scuola, ovvero del meccanismo per rendere sicuro l’anno scolastico vaccinando studenti e insegnanti.

Sui giovani la campagna vaccinale si può dire appena iniziata e stando i suoi frutti. I docenti sono stati i secondi, dopo il personale sanitario, a poter usufruire delle dosi. Eppure in alcune regioni, Sicilia in testa, la percentuale degli insegnanti non ancora vaccinati resta alta.

L’idea del governo è quella di procedere per gradi attraverso prima una raccomandazione e poi un invito al docente a procedere con la vaccinazione o a valutare altro incarico anche in altra città, qualora siano disponibili, o in alternativa la sospensione dallo stipendio.

Alcune delle misure più restrittive che riguardano la scuola potrebbero essere modulate a seconda della percentuale di docenti vaccinati.

Ovvero se una Regione o una Provincia non raggiungono una certa soglia, potrebbero scattare obblighi di trasferimento sino ad arrivare alla sospensione dello stipendio.