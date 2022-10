Giorgia Meloni al Quirinale, consultazione a tempo di record: 11 minuti davanti a Mattarella con il centrodestra

Undici minuti, secondo più secondo meno: tanto è durato il colloquio fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la delegazione del centrodestra che ha vinto le elezioni. In testa Giorgia Meloni, subito dietro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi affiancato da Licia Ronzulli. Una delegazione composta da 12 esponenti politici fra i quali anche i capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, Alessandro Cattaneo, i rappresentanti del Misto-Noi con l’italia-Udc-Maie, Maurizio Lupi e Antonio De Poli, e Antonio Tajani.

Ci si attendeva, vista la composizione del gruppo, un incontro ben più lungo, con i cronisti e i fotografi al Quirinale che sono stati presi in contropiede quando la delegazione è uscita per la dichiarazione di rito che è stata affidata a Giorgia Meloni, come annunciato. Anche in questo caso una frase rapidissima, poi il rompete le righe.