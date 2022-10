Consultazioni, Giorgia Meloni arriva al Quirinale

L'arrivo di Giorgia Meloni al Quirinale con la delegazione del centrodestra per la consultazione al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Saranno 15 infatti le persone presenti al colloquio, com preso il Capo dello Stato. Con lui il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il consigliere giuridico Daniele Cabras. Di fronte a loro Giorgia Meloni, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida per Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari per la Lega; Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo per Forza Italia; Antonio De Poli e Maurizio Lupi per Noi Moderati. Il nome della sala deriva dalla presenza sulle pareti di cinque arazzi tessuti nella città francese di Lille all'inizio del '700, dedicati a temi agresti sullo sfondo di vasti paesaggi.