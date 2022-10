Berlusconi al Quirinale con la Ronzulli e Tajani: «Daremo al Paese un governo forte e coeso»

Sorridente e sereno, non esplosivo come nel 2018. Silvio Berlusconi cambia atteggiamento per le consultazioni al Quirinale di oggi, dove Giorgia Meloni ha annunciato che il centrodestra ha indicato lei come premier. Il Cavaliere, a differenza di 3 anni fa in cui diede spettacolo "contando" i punti che Salvini (allora leader parlante del centrodestra) indicava nel programma, stavolta è apparso morigerato. Lo sguardo, fisso, rivolto alla numero uno di Fratelli d'Italia.

Il tweet prima dell'incontro

«La delegazione di Forza Italia al Quirinale per le consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra». Lo scrive su twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, allegando una foto in cui si mostra tutta la delegazione azzurra, con lui stesso seduto su una poltrona.