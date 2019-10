© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Il governo Conte bis, che nasceva per impedire l'aumento dell'Iva, parla adesso di 'rimodulazione' ovvero dell'aumento dell'Iva su alcuni beni e settori. Tra questi circola anche l'ipotesi dell'aumento dell'Iva sul settore della ricezione e dunque sul settore turistico. Dalla seconda edizione degli Stati generali del Turismo organizzata da Fratelli d'Italia, arriva al governo un messaggio chiaro: un simile provvedimento sarebbe scandaloso e osceno, per una Nazione che invece sul turismo, sulla sua bellezza, sul suo marchio può davvero costruire la sua ricchezza".Così il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. in un video messaggio agli Stati Generali del Turismo organizzati dal partito a Catania, presso Palazzo Platamone.Per il presidente di Fratelli d’Italia occorre “Tolleranza zero contro ogni forma di illegalita', di irregolarita' e di abusivismo, compreso quello delle strutture ricettive”. La Meloni ha sottolineato che “va avanti la nostra battaglia contro la riforma delle concessione per gli stabilimenti balneari. L'Italia - ha aggiunto - deve liberarsi dai suoi complessi e tornare a pensare in grande".Durante la giornata si sono alternati sul palco autorevoli operatori ed esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e del partito guidato da Giorgia Meloni, per "discutere su come valorizzare l'importante risorsa". 'Il più bello e potente marchio turistico è il marchio Italia, e Fdi lavorerà incessantemente per rilanciarlo in tutto il mondo'', ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida."La proposta di legge 'Piu' Italia' di FDI indica nel turismo una leva per risollevare l'economia del nostro Paese” . Ha spiegato Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e primo firmatario della proposta di legge di FDI, agli stati generali del turismo a Catania. “Prevede l'istituzione di un ministero del Turismo piu' agile, autonomo e dotato di risorse proprie, e di un fondo per il sostegno dell'offerta turistica, l'istituzione di una scuola nazionale di alta formazione e finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato del settore". La manifestazione e’ stata articolata in quattro tavole rotonde sui seguenti temi: Brand Italia, il turismo per un’Italia che cresce; Milano-Cortina e i grandi eventi come rilancio dell’economia nazionale; il lavoro nel Turismo e le nuove professioni; il Turismo, il Sud e le infrastrutture necessarie.