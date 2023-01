Vittorio Sgarbi a Ischia: «La frana di Casamicciola non è colpa dell'abusivismo»

Durante una visita oggi sull'isola d'Ischia, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ha affermato: "Ora è importante capire lo stato idrogeologico del territorio ischitano e fare riferimento all'abusivismo come responsabilità principale è troppo facile". Sgarbi è arrivato sull'isola a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera e si è poi recato a Casamicciola, colpita da una frana il 26 novembre.

Pnacc, cosa è? Dopo la frana di Ischia ecco le 361 misure per preparare l'Italia https://t.co/2UFERwzAFB — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) January 1, 2023

Ischia, evacuazione in corso per oltre 1000 sfollati nei rifugi della Protezione Civile

Sgarbi, il tema abusivismo

Inoltre, Sgarbi ha dichiarato: "l'abusivismo è responsabile, dove presente, nel senso di non aver avuto sufficiente prudenza per evitare un danno che poteva essere prevenuto attraverso la conoscenza precisa della situazione geologica. I rilievi effettuati in passato sul territorio, soprattutto dalle forze militari, avrebbero potuto fornirci già gli strumenti per comprendere il rischio. È evidente che, se costruisci una casa sul Vesuvio, finché non erutta non corri rischi, ma se invece il vulcano erutta hai fatto un errore: in questo caso l'errore umano è la insufficiente conoscenza della situazione". Sgarbi ha concluso affermando: "Credo che attribuire la responsabilità finale dell'accaduto all'abusivismo sia un modo troppo comodo per risolvere la questione e che ci sia una responsabilità dello stato nella mancata valutazione delle aree a rischio".