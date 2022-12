Sisma Ischia 2017, archiviazione per la morte di una donna travolta da un crollo. I pm: impossibile risalire a chi fece i lavori

Terremoto di Casamicciola, non c'è nessun responsabile per la morte di una donna, Carmela Balestrieri. La donna fu uccisa dal crollo dei blocchi di tufo precipitati dal timpano di una chiesa. L'indagine degli inquirenti partenopei in relazione alla morte della signora Balestrieri ha stabilito che non è stato possibile rinvenire la concessione dei lavori di ristrutturazione della chiesa, avviati nei primissimi anni '70 dopo l'incendio del 1969 «che ne distrusse la copertura e ne danneggiò le strutture portanti verticali», come si legge nelle tre pagine della richiesta di archiviazione dei pm.

Terremoto Casamicciola, cosa è successo

La Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto dal Gip l'archiviazione per la morte di Carmela Balestrieri, uccisa dal crollo dei blocchi di tufo precipitati dal timpano della chiesa di Santa Maria dei Suffragi il 21 agosto 2017. In quella giornata un terremoto colpì l'isola d'Ischia, e in particolare il comune di Casamicciola. Lo rende noto il «Fatto Quotidiano». Lo scorso novembre il Tribunale di Napoli ha dichiarato prescritti i reati contestati per la morte di una quindicenne, deceduta nell'alluvione che nel novembre 2009 colpì Casamicciola.