In occasione del 160° Anniversario dell’Unità nazionale, Fratelli d’Italia lancia la campagna “Le radici della memoria” per promuovere il patrimonio storico e ambientale dei Parchi e dei Viali della Rimembranza, istituiti dallo Stato italiano per commemorare i Caduti della Grande Guerra. L’iniziativa è stata presentata oggi 17 marzo in una conferenza stampa online dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e dai responsabili dei Dipartimenti Ambiente e Difesa, Nicola Procaccini e Salvatore Deidda.

"Fratelli d’Italia - ha dichiarato Giorgia Meloni - porterà in Parlamento una mozione per impegnare il governo ad occuparsi della riqualificazione dei Parchi della Rimembranza e proporrà di piantare nuovi alberi in questi parchi o di costruire nuove aree in memoria di chi è caduto combattendo il Covid perché questa è la nostra guerra e non è meno drammatica di quelle che abbiamo vissuto in passato. Ci sono state persone che, grazie al sentimento di comunità e Nazione, hanno rischiato e sacrificato quello che avevano per aiutarne altre a salvarsi la vita e per consentire all’Italia di uscire fuori dalla condizione nella quale si trova. Penso che anche questa guerra debba essere ricordata con i suoi martiri e i suoi eroi".

