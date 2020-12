Le risposte alle domande più frequenti (Faq) sul Dpcm del 3 dicembre sono state diffuse dal governo. Ecco tutte le regole.

SPOSTAMENTI

POSSO TORNARE A CASA ANCHE IL 25 E IL 26 DICEMBRE O IL 1 GENNAIO?

Si, per chiunque si dovesse trovare fuori Regione o fuori dal proprio Comune, «è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione», anche nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021 e anche durante i 3 giorni di stop degli spostamenti.

SONO PERMESSI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI?

Si, le uniche limitazioni riguardano il 25 e il 26 dicembre e il 1 gennaio. In queste date gli spostamenti tra Comuni sono vietati, «fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, e per motivi di salute».

È POSSIBILE FAR VISITA A GENITORI SOLI O AD AMICI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI?

Sì, è sempre permesso muoversi per raggiungere genitori soli o amici non autosufficienti da soli, quindi senza accompagnatori, ma unicamente per «scopi di assistenza».

È CONSENTITO IL RICONGIUNGIMENTO DELLE COPPIE CHE SONO LONTANE?

Potranno riunirsi solo le coppie conviventi e solo presso l’abitazione principale, ovvero dove abitualmente si vive. Non sarà quindi possibile raggiungere il proprio partner nella seconda casa.

SI PUÒ ANDARE NELLE SECONDE CASE?

No, dal 21/12 al 6/1 non si può se la casa è in altra Regione o Provincia autonoma. Il 25, il 26 e il 1 gennaio 2021 inoltre, sarà vietato anche per le seconde case ubicate in altro Comune.

CONVIVIALITÀ

POSSO ORDINARE IL CENONE DI NATALE E INVITARE FAMILIARI A CASA?

Posti i soliti limiti orari degli spostamenti (dalle ore 22 alle 5), anche nelle faq - che si specifica essere in aggiornamento - il governo non impone un numero massimo di persone da poter invitare. Resta però la raccomandazione a limitarsi alla presenza dei soli parenti conviventi. Acquistare cibo da asporto è consentito sempre dalle 5 alle 22, mentre per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.

SI PUÒ USARE L’AUTOMOBILE CON PERSONE NON CONVIVENTI?

Sì, ma è ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.



SONO CONSENTITI FUNERALI E SEPOLTURE?

Sì, ma bisogna rispettare la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitare ogni forma di assembramento.



È AUTORIZZATO LO SVOLGIMENTO DI MESSE E ALTRE FUNZIONI RELIGIOSE?

Sì, sono consentite. Ma le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Nel caso della messa di Natale quindi, sarà anticipata alle 20 o alle 20.30 in base agli accordi con la Cei.

COMMERCIO E LOCALI

POSSO RESTARE ALL’INTERNO DI UN RISTORANTE DOPO LE 18 IN ATTESA DEL MIO CIBO DA ASPORTO?

Tutte le attività di ristorazione sono aperte solo dalle 5 alle 18. Dalle 18 alle 22 però è consentito l’asporto di cibo. In quel frangente l’ingresso e la permanenza sono consentiti ma esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti o il consumo in prossimità dei locali.



CI SI PUÒ RECARE IN UN NEGOZIO IN UN ALTRO COMUNE? ANCHE PER ACQUISTARE BENI NON ALIMENTARI?

Si, questo genere di spostamenti è consentito a prescindere dal tipo di acquisto necessario. I negozi (eccetto quelli all’interno dei centri commerciali) restano inoltre aperti nei weekend ma devono far rispettare non solo la distanza interpersonale di almeno un metro, ma anche che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali oltre il tempo necessario.



CI SONO REGOLE PARTICOLARI PER I NEGOZI PIÙ PICCOLI?

I negozi di vicinato (fino a 40 mq) sono tenuti a consentire l’ingresso dei clienti uno alla volta e ad avere un massimo di due operatori. Come le attività più grandi, ove possibile, devono disporre di percorsi differenziati di ingresso e uscita.



CI SARANNO I MERCATINI DI NATALE?

No, questi “eventi” sono stati assimilati alle fiere e quindi sono vietati.

ISOLAMENTO E SANZIONI

SE TORNO DALL’ESTERO PER NATALE DEVO PER FORZA FARE LA QUARANTENA O BASTA IL TAMPONE?

Dal 21 dicembre all’Epifania tutti coloro che torneranno da Paesi extra Ue dovranno osservare il periodo di quarantena. Rientrando dai Paesi Ue, dalla Gran Bretagna e altri territori del Vecchio Continente invece, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio si potrà anche solo esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio, ma esclusivamente se si rientra presso il proprio domicilio italiano o si hanno comprovate motivazioni a giustificare il viaggio. Esclusi quindi da questa possibilità tutti coloro che viaggiano a fini turistici.



LA QUARANTENA È OBBLIGATORIA PER CHI RIENTRA IN AUTO O IN TRENO?

Sì. Le forze dell’ordine possono effettuare controlli anche successivi al rientro.



COSA SI RISCHIA A NON RISPETTARE I DIVIETI?

Una «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000», ridotta di un terzo se pagata entro 5 giorni. Se le misure vengono violate con l’uso di un veicolo le sanzioni aumentano fino a un terzo.



CHE SUCCEDE SE DICHIARO IL FALSO IN UNA AUTOCERTIFICAZIONE?

Le sanzioni sono le stesse. Inoltre «la veridicità delle auto-dichiarazioni sarà oggetto di controlli e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato». Qualora le autorità decidano di procedere, il reato contestato è “dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale”, punito con reclusione da 1 a 6 anni.

ZONA ARANCIONE

VIVO IN UN’AREA ARANCIONE, POSSO ANDARE IN ZONA GIALLA PER LE FESTE?

No, ma ci sono delle deroghe. Non solo i soliti «validi motivi» ma anche per rientrare presso la propria abitazione.

SONO APERTI I RISTORANTI NEGLI ALBERGHI?

Si, ma come per la zona gialla, solo per i clienti che vi alloggiano. La ristorazione (senza limiti di orario) è però consentita solo all’interno della struttura ricettiva. Qualora manchi il servizio il cliente potrà avvalersi di cibo da asporto o consegna “a domicilio”, nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo. Non potrà invece accedere, dalle 18 in poi, a eventuali locali esterni convenzionati.

CACCIA E PESCA SONO CONSENTITE?

Si ma solo all’interno del proprio comune, sia a fine sportivo che dilettantistico.

DEVO TRASFERIRMI IN UN’ALTRA REGIONE. POSSO ANDARE A VISITARE UN APPARTAMENTO DA PRENDERE IN AFFITTO O ACQUISTARE?

Si, i sopralluoghi sono possibili ma tutti, acquirente/affittuari e agente immobiliare, devono indossare le protezioni necessarie.



POSSO RAGGIUNGERE LA MIA SECONDA CASA IN ZONA ARANCIONE?

No, eccetto se «lo spostamento è legato alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, eccetera) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni».

