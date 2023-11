Emilio Fede «portò la meteorina» Ambra Battilana alle cene di Arcore, condannato a risarcirla con 25mila euro

Le ragazze che dopo un provino in tv, se non accettano approcci sessuali, si sentono dire dall’uomo di potere «allora che cosa siete venute a fare qua?», e preannunciare che non faranno quindi «più niente nel mondo dello spettacolo», sono vittime, «sia pure con più subdole modalità, di violenza contro le donne» che produce «sofferenza psico-fisica». Questo sentenzia il Tribunale civile di Milano, e perciò Emilio Fede è stato condannando a risarcire la ragazza 25.000 euro di danni. Ambra Battilana è una delle invitate alla forse più proverbiale delle cene «bunga-bunga» di Arcore al centro dei processi «Ruby» a Silvio Berlusconi e allo stesso Fede.

Emilio Fede e il risarcimento alla meteorina

Il 21 agosto 2010 la giovane, che aveva vinto Miss Piemonte, con l’amica Chiara Danese viene ricevuta in un casting da Fede che, senza alcun saggio lavorativo, offre loro di fare le «meteorine» per ben 3.000 euro a settimana.

Testamento Berlusconi, i rapporti con le banche dei figli di Veronica Lario (Barbara, Eleonora e Luigi): i documenti riservati

«Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo “darla”?», chiede Ambra a Chiara, e le due amiche girano i tacchi, al che il giornalista, contrariato, le fa riaccompagnare a Milano. Ora la condanna al risarcimento si inserisce nella lunga vicenda giudiziaria di Fede. Che è stato condannato in via definitiva nel 2019 a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione. E anche se non ha scontato la pena in carcere, dice che si è fatto «otto anni (anche per altre vicende) ai domiciliari senza essere colpevole di nulla». Qualche anno fa era stato persino accusato di evasione. Ma il giudice lo ha assolto. L’anziano giornalista non fa che chiedersi: “Ho perso tutto, licenziato, sbattuto fuori dall’ufficio in tre minuti. Perché? A chi dovevo fare spazio? A chi davo fastidio?».

Berlusconi, Emilio Fede fa rivelazioni choc: «Fatte cose vergognose contro lui, presto farò i nomi. Funerali? Ci andrò e vorrei sedermi al suo fianco»

Il 28 marzo 2012 è stato licenziato da Mediaset. Con Berlusconi proprio per questioni processuali la rottura è stata clamorosa. Ha sempre detto che lui nelle storie di Ruby non c’entrava niente ma a smentirlo sono diverse testimonianze. Fede racconta così il suo ruolo nelle “cene eleganti” del Cavaliere: «Finivano a mezzanotte. Poi io uscivo, andavo all’edicola di piazzale Loreto a prendere i giornali, leggevo le prime pagine e telefonavo a Berlusconi per fargli il resoconto». Ora Silvio non c’è più. E Fede è sempre alle prese con quelle vecchie storie che hanno rovinato tutto.