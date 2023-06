Berlusconi, Emilio Fede fa rivelazioni choc: «Fatte cose vergognose contro lui, presto farò i nomi. Funerali? Ci andrò e vorrei sedermi al suo fianco»

«Un branco di persone ha speculato sul nome di Silvio Berlusconi. Io gli ho voluto bene come a un fratello. Denuncerò tutti e farò tremare mezza Italia con le mie rivelazioni». A dirlo questa mattina in collegamento telefonico con "Il Morning Show" il giornalista ex direttore del TG4 Emilio Fede. «Andrò al funerale di Berlusconi, ho dormito tutta la notte e mi sento bene. Vorrei sedermi di fianco a lui» ha aggiunto il giornalista al telefono con lo speaker Alberto Gottardo. «Hanno fatto delle cose vergognose nei confronti di quest'uomo che per me era come mio fratello. Verranno fuori delle cose sconcertanti. Io gli volevo bene».

Berlusconi, i funerali. Il livetweeting di Mario Ajello: «Berlusconi sarà cremato a Valenza in Piemonte e poi le ceneri andranno nel mausoleo ad Arcore»

Emilio Fede interviene in radio e fa rivelazioni su Berlusconi

Un'amicizia quella tra Fede e Berlusconi che andava ben oltre il lavoro.

Berlusconi i funerali, dove vederli in tv? Da Rai a Mediaset chi li trasmette. I programmi sospesi oggi mercoledì 14 giugno

Il rapporto tra Fede e Berlusconi

Anche lui, come molti altri ha appreso della notizia della dipartita dell'ex premier online. Da tempo, ormai, l'ex direttore del Tg4 trascorre le giornate commentando i fatti del giorno sui social. Due giorni fa anche quando riceve la telefonata che lo avverte della morte di Berlusconi è in diretta social, ma non ci crede: «Vabbè ragazzi mi dite ogni cinque minuti che è morto!». Poi, dopo una breve ricerca, si rende conto che Berlusconi effettivamente è morto: «La notizia è ufficiale? Oh Madonna. P***a la miseria. Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Lui mi ha assunto tanti anni fa e poi c’era molto affetto. Ed è sempre stato ricambiato da me negli anni. Non mi va di dire che sia certezza, perché mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare al miracolo, lui lo merita il miracolo».

Ora nel giorno dei funerali di Stato dell'ex premier si scaglia contro chi, a detta sua, ha speculato sul nome del creatore di mediaset, ma soprattutto del suo amico.