G7, Giorgia Meloni affida a Elisabetta Belloni il coordinamento diplomatico del summit: sostituirà ​Luca Ferrari

Un nuovo ruolo per Elisabetta Belloni, la direttrice del generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), il dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha compiti di coordinamento e vigilanza sulle attività dei servizi segreti italiani. L'ambasciatrice sarà anche la coordinatrice di tutta l'attività diplomatica che si svolge intorno al G7 in programma il 14 e 15 giugno a Borgo Egnazia, in Puglia, di cui l'Italia avrà la presidenza per il 2024.

La scelta di affidare questa nuova mansione a Elisabetta Belloni arriva direttamente dal premier Giorgia Meloni che ha deciso di sostituire l’ambasciatore Luca Ferrari, già nostro capo missione in Cina, che è stato sherpa del G7 e del G20 sino ad oggi e diventerà ambasciatore presso Israele.