Elezioni, alle ore 12 affluenza al 12,10%. Viminale: «Alcune criticità, ma istituzione seggi regolare»

Elezioni regionali 2020 e referendum, una domenica al voto. È in corso il primo aggiornamento del dato alle ore 12 relativo all'affluenza per il referendum costituzionale. In questo momento sono giunti i dati di 5.002 Comuni su 7.903 e l'affluenza è al 12,10%. Da Zingaretti a Zaia, tutti i big al voto.

«A noi è stata segnalata dalle prefetture la regolare istituzione di tutti i seggi in tutta Italia». Così - intervistata su Rainews 24 - il prefetto Caterina D'Amato, direttore centrale dei servizi elettorali del ministero dell'Interno. «Ci sono state certamente - ha aggiunto - delle criticità che sono state superate grazie al lavoro encomiabile dei sindaci e degli uffici comunali cui compete l'organizzazione dei seggi».

Elezioni, l’Italia torna al voto: una sfida al Covid e al rischio astensione

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha votato alle 10 a Bisceglie, in Puglia, al seggio allestito nella scuola elementare Sergio Cosmai. Nessuna fila per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che non era preceduto da nessun elettore nel seggio 18 di via Sandro Pertini a Pomigliano d'Arco (Napoli). Il ministro, dopo il voto, si è soffermato davanti alla scuola «Sulmona» con il candidato a sindaco di Pomigliano d'Arco, Gianluca Del Mastro, appoggiato da Pd, M5s, e sette liste civiche, a cui ha fatto il proprio «in bocca al lupo». Roberto Fico, presidente della Camera, ha votato per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Fico si è recato nel seggio allestito nella scuola sede elettorale nel quartiere di Posillipo, a Napoli.



Ho fatto il mio dovere di cittadino, con orgoglio e consapevolezza. Qualunque sia la vostra scelta, andate a votare. Se non lo fate qualcun altro deciderà al vostro posto. Viva la democrazia, viva l’Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/SOCOBZI7sG — Dario Nardella (@DarioNardella) September 20, 2020

Silvio Berlusconi ha votato stamattina. Il leader di Forza Italia aveva fatto richiesta per votare da casa secondo la procedura per i pazienti Covid. Gli operatori hanno quindi raccolto il suo voto a domicilio. ha votato stamattina. Il leader di Forza Italia aveva fatto richiesta per votare da casa secondo la procedura per i pazienti Covid. Gli operatori hanno quindi raccolto il suo voto a domicilio.

Luca Zaia, in corsa per il terzo mandato da governatore, si è recato alle 9.30 con la moglie al seggio allestito nelle scuole di San Vendemiano (Treviso), proprio di fronte al municipio.

Nicola Zingaretti ha votato stamattina al seggio elettorale della scuola 'Giuseppe Gioacchino Bellì di via Antonio Mordini, nel quartiere Prati a Roma. Il segretario del Pd ha postato su Facebook la foto con l'augurio agli elettori. «Buon voto a tutte e a tutti!».ha votato stamattina al seggio elettorale della scuola 'Giuseppe Gioacchino Bellì di via Antonio Mordini, nel quartiere Prati a Roma. Il segretario del Pd ha postato su Facebook la foto con l'augurio agli elettori. Il presidente del Veneto, in corsa per il terzo mandato da governatore, si è recato alle 9.30 con la moglie al seggio allestito nelle scuole di San Vendemiano (Treviso), proprio di fronte al municipio.

❌ HO VOTATO! ❌

Vota per chi vuoi ma vai a votare! pic.twitter.com/zvw0DzIXEK — Luca Zaia (@zaiapresidente) September 20, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA