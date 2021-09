Draghi: «Stato pronto ad aiutare imprese su obiettivi del Pnrr»

Martedì 14 Settembre 2021, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 16:04

«Trovo molto appropriato il motto che la Camera di Commercio ha scelto per festeggiare il suo centenario: "Crescere Zusammen" - Crescere Insieme. Dopo i drammi della pandemia, vogliamo procedere uniti su un percorso di sviluppo rapido, inclusivo e sostenibile. Germania e Italia condividono lo stesso obiettivo strategico: il completamento del percorso di integrazione europea. Un'Europa più forte dal punto di vista economico, diplomatico e militare è il solo modo per avere un'Italia più forte e una Germania più forte». Lo ha detto il premier Mario Draghi in un videomessaggio al 15/o Forum economico italo-tedesco.

Con Germania impegno per decarbonizzazione

«Il forum di quest'anno ha al centro i temi della sostenibilità, della digitalizzazione e dell'interconnessione tra le nostre economie - ha aggiunto Draghi - Sono sfide che l'Unione europea ha deciso di affrontare con uno strumento innovativo: il Next Generation EU. Un programma che rappresenta un'opportunità unica per lo sviluppo dei nostri Paesi e per il rafforzamento dell'Unione. Entrambi abbiamo destinato circa il 40% delle risorse alla transizione ecologica. Vogliamo accelerare l'impegno di decarbonizzazione, ridurre le emissioni e puntare su tecnologie all'avanguardia come l'idrogeno, su cui c'è una collaborazione strutturata a livello europeo. I tempi di questo processo devono essere ambiziosi, ma compatibili con le capacità di adattamento delle nostre economie».

Stato pronto ad aiutare imprese su Pnrr

«Lo Stato deve essere pronto ad aiutare cittadini e imprese nell'affrontare i costi di questa complessa trasformazione» legata al Next Generation Ue. Lo ha detto il premier Mario Draghi al Forum economico italo-tedesco. «Almeno un quinto dei fondi del programma Next Generation Ue è destinato alla transizione digitale. Intendiamo aiutare le imprese a innovare e rendere più facile la vita ai cittadini. Puntiamo a modernizzare il settore pubblico, a partire da scuole e ospedali nelle aree depresse. A diffondere le conoscenze digitali, perché siano strumento di mobilità sociale e di superamento delle diseguaglianze», ha aggiunto.