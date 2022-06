Draghi in Senato sulle armi a Kiev: «Responsabilità Mosca saranno accertate, crimini puniti. Le sanzioni funzionano»

Il governo alla prova in Parlamento sull'Ucraina. Oggi le comunicazioni di Draghi al Senato sul Consiglio europeo di giovedì, poi il voto sulle risoluzioni. La maggioranza lavora per un testo condiviso. Il M5s chiede che il Parlamento sia «più coinvolto» in caso di ulteriore invio di armi deciso con Nato e Ue. Il discorso del premier sarà seguito dal voto sulle risoluzioni parlamentari.

Ore 15.31 - «Questa misura» di un tetto al prezzo del gas «è diventata ancora più urgente alla luce della riduzione delle forniture da parte di Mosca, con le difficoltà dell'Europa che aumentano vertiginosamente». Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo.

Ore 15.26 - «Il conflitto in atto» ha innescato «una crisi umaniaria di dimensione straordinaria, sono a rischio le forniture di grano nei paesi più poveri» e nei porti ucraini sono bloccati «milioni di tonnellate del raccolto precedente». Così il premier Mario Draghi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Bisogna «liberare le scorte che sono in magazzino per sbloccare le forniture e fare spazio al nuovo raccolto che arriverà a settembre».

Ore 15.25 - «Durante il consiglio europeo si discuterà dell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, l'Italia è favorevole a negoziati con Albania e Macedonia del nord. Macron presenterà il suo impegno per una comunità politica europea. Questo progetto non sarà un canale sostituivo allo status di Paese candidato. Il consiglio europeo è un'occasione per cominciare a guardare al futuro assetto dell'Unione, il parere positivo all'adozione dell'euro dalla Croazia è un ottimo segnale». Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo.

Ore 15.24 - «I nostri canali di dialogo restano aperti, non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace, nei termini che sceglierà l'Ucraina». Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue.

Ore 15.21 - «Lo voglio sottolineare ancora una volta, i nostri canali di dialogo rimangono aperti non smetteremo di sostenere la diplomazia e di cercare la pace». Così il premier Mario Draghi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue a proposito della guerra in Ucraina.

Ore 15.20 - «Il 3 giugno il Consiglio Ue ha votato» l'ultimo «pacchetto di sanzioni». «Le sanzioni funzionano». Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue.

Ore 15.17 - «Durante la mia recente visita a Kiev ho visto da vicino le devastazioni della guerra e constatao la determinazione degli ucraini a difendere il loro paese: i nostri paesi e l'unione europea sono determinati ad aiutare un popolo europeo nella sua lotta a difesa della democrazia e della libertà». Così il premier Mario Draghi al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue, ricordando che «durante la visita il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l'Ucraina per raggiungere una pace che rispetti i loro diritti: solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura».

Ore 15.16 - Per l'Ucraina «lo sforzo deve essere collettivo e coinvolgere organi internazionali e banche. Bisogna costruire e ridare una casa a chi l'ha persa, riportare i bambini a scuola e aiutare la ripresa della vita economica e sociale. Oggi spetta a tutti noi di permettere all'Ucraina di rinascere». Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Ore 15.16 - «Al 20 giugno sono 4569 i civili uccisi» ma il numero «reale» potrebbe essere «molto molto più alto». Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio Ue.

Ore 15.15 - «Il governo italiano insieme ai partner Ue e G7 intende continuare a sostenere l'Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare». Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato prima del Consiglio Ue.

Ore 15.10 - A quasi 4 mesi dall'inizio del conflitto «continuano ad emergere nuove atrocità verso civili. Le responsabilità saranno accertate e i crimini puniti». Lo ha detto il premier Mario Draghi in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

Ore 15.00 - «Non lo so, Vediamo, vediamo». Così il premier Mario Draghi, risponde, arrivando in Senato, a chi gli chiede se sia preoccupato della stabilità della maggioranza.

Ore 14.56 - «Ascoltiamo la relazione di Draghi e poi verrà depositata una risoluzione. Che sia unitaria resta l'obiettivo». A dirlo è Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera uscendo dalla riunione di maggioranza.

Ore 14.44 - E' ripresa la riunione delle Forza di maggioranza per definire il testo della risoluzione sulle comunicazioni del premier Draghi, previste alle 15 al Senato. Cominciata stamani verso le 9, è stata sospesa per un'oretta poco prima di pranzo. Secondo quanto si apprende, la discussione si è arenata sul braccio di ferro tra il coinvolgimento del Parlamento da parte del governo - che alcuni gruppi vorrebbero fosse citato espressamente e di fatto 'garantitò - e dall'altro, il riferimento al decreto Ucraina che, tra l'altro, prevede l'invio di armi a Kiev.

Ore 14.30 - L'evoluzione del difficile scenario internazionale e le prospettive economiche dell'Italia alla luce del protrarsi del conflitto in Ucraina e dell'impatto dell'inflazione e del caro energia su famiglie e imprese: sono questi i temi al centro dell'incontro a palazzo Chigi tra una delegazione di Confcommercio, guidata dal Presidente Carlo Sangalli, e il premier Mario Draghi. Sangalli ha evidenziato la necessità di riproporre per il prossimo trimestre le misure urgenti di contrasto del caro energia già varate con precedenti provvedimenti, nonché di una risposta europea attraverso un Recovery Fund energetico e la fissazione di un tetto al prezzo del gas.

Ore 13.40 - Anche il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato presenta una risoluzione sulle comunicazioni che il premier Draghi terrà oggi pomeriggio in Aula, in vista del prossimo Consiglio europeo. Tra gli impegni sollecitati al governo, nessun riferimento esplicito all'invio di ulteriori armi a Kiev ma nella premessa conferma e ribadisce il contenuto della risoluzione approvata il primo marzo al Senato «in occasione delle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina».

Ore 12.03 - E' in corso su zoom una riunione del Consiglio nazionale del M5s, convocata d'urgenza per affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra governo e maggioranza sulla risoluzione relativa alle comunicazioni che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà nell'Aula del Senato questo pomeriggio in vista del prossimo Consiglio Ue. A quanto si apprende, per il M5s lo scoglio è rappresentato dal coinvolgimento del Parlamento su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all'Ucraina. Secondo alcune fonti parlamentari, il punto di caduta potrebbe trovarsi con un riferimento «sfumato» sulla consultazione delle Camere.