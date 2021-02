Draghi è arrivato alla Camera, le consultazioni nel pomeriggio. Carelli: contattato da M5S

Mario Draghi ha trascorso in Umbria la prima notte da presidente del Consiglio incaricato. Nella sua casa immersa in un bosco alle porte di Città della Pieve. L'ex presidente della Bce è arrivato nella serata di ieri accompagnato dalla scorta. Ha probabilmente scelto la tranquillità del borgo umbro per trascorrere qualche ora in famiglia dopo avere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di formare il nuovo Governo.

Nell'area dove si trova il casolare della famiglia Draghi nessun maxi dispiegamento di forze di polizia. La scorta ha sorvegliato “discretamente” tutta l'area mentre una pattuglia dei carabinieri era all'ingresso di uno dei viali che conduce alla casa. In mattinata Draghi ha quindi lasciato Città della Pieve. Diretto probabilmente a Roma dove è atteso dalle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il presidente del consiglio incaricato è infatti arrivato alla Camera stamattina e oggi vedrà gli esponenti per dare via al suo governo.

Le reazioni

«Spero che Draghi faccia come Ciampi, si scelga politici di livello». Cosi Emilio Carelli, sul possibile governo Draghi. «La strada - avverte - mi pare in salita». Poi Carelli spiega che «sono stato contattato da alcuni di M5s, alcune unità, sono pochi». Appoggiate Draghi? «Ne stiamo parlando».

«Oggi il Presidente incaricato Mario Draghi inizia le consultazioni delle forze politiche e sociali. Il Pd non farà mancare il suo contributo di idee e proposte per fermare la pandemia e far ripartire il Paese nel segno della sostenibilità e delle riforme». Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri Marina Sereni. «Mario Draghi gode dell'affetto e della stima di tutti e si è visto che al Quirinale con il Presidente della Repubblica praticamente era tutto un “caro Mario” e un “caro Sergio”... Il problema è che lui è davvero l'ultima spiaggia, perché poi restano solo le elezioni». Lo dice Massimiliano Cencelli, autore dell'omonimo Manuale sui criteri per la distribuzione degli incarichi di governo e sottogoverno. «L'arrivo di Mario Draghi è stato un meteorite che chiama la politica alle proprie responsabilità. Da parte di Forza Italia c'è disponibilità totale ad ascoltare una personalità autorevole e competente come l'ex presidente della Bce che il presidente Berlusconi chiamò e volle a ruoli di grande responsabilità. Bisogna vedere adesso quale sarà il suo programma, le idee e i progetti che metterà sul tavolo delle consultazioni. In altre parole si dovrà verificare qual è la visione di Paese che ha in mente per portarlo in salvo dalle secche di una crisi dovuta anche per l'incapacità di un governo fallimentare. Una cosa è certa, serve un esecutivo capace e coeso. Lo impongono i tempi che viviamo». Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a Radio Anch'io.

