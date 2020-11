Un centinaio di provvedimenti di governo e regioni tra Dpcm, ordinanze, decreti legge e decreti ministeriali, dal 13 ottobre a oggi 5 novembre. Il Centro Studi Parlamentari che cura la pubblicazione dello “Speciale Covid-19 - Le disposizioni adottate da Governo e Regioni” sin dalle prime fasi dell’emergenza epidemiologica a partire dal primo DPCM dello scorso 23 febbraio, ha messo a disposizione del Messaggero.it una ricostruzione di tutti i provvedimenti adottati. L’obiettivo di questo documento è fornire ad aziende, associazioni e cittadini gli strumenti per orientarsi ed essere tempestivamente informati sui più importanti provvedimenti adottati a livello nazionale e locale connessi alla gestione dell’emergenza da Coronavirus.

Contributi a fondo perduto, Proroga della Cassa Integrazione, Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, Credito di imposta sugli affitti, Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo, Reddito di emergenza, Contributo a fondo perduto per le filiere di agricoltura e pesca, Mascherine, deroghe alle Regioni, App Immuni: sono una sintesi dei provvedimenti contenuti in questo Speciale, che include naturalmente le ultime misure adottate con la ripartizione dell'Italia in tre fasce, gialla, arancione, rossa.





Il documento

Con l’inizio della seconda ondata epidemiologica, il documento Nomos è stato aggiornato ed ora è composto da cinque sezioni nelle quali sono inseriti i principali provvedimenti adottatati da Governo e Regioni a partire dalla pubblicazione del DPCM del 13 ottobre scorso.

La prima parte, afferente al lato nazionale, comprende una scheda riepilogativa sui decreti leggi adottati dal Governo (sintesi, iter, link alla normativa, ecc.), la sintesi dei DPCM attualmente in vigore, una tabella riassuntiva sui DPCM precedentemente adottati e, infine, le più importanti ordinanze e direttive nazionali collegate alla gestione dell’emergenza, emanate, a titolo d’esempio, da Ministeri, Protezione Civile e Commissario Straordinario.

Infine, l’ultima parte delinea un quadro sintetico ma completo delle ordinanze delle Regioni e delle Province autonome connesse all’adozione dei DPCM. In quest’ultima versione si è deciso, inoltre, di includere anche le ordinanze dei principali comuni italiani.

Ultimo aggiornamento: 14:24

