Dpcm, le nuove misure slittano a venerdì. Conte parla stasera alle 20.20

Slittano a venerdì le misure del Dpcm previste per le aree gialle arancioni e rosse. Lo comunica Palazzo Chigi. «Tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre». È quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che «lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività». Il premier Giuseppe Conte illustrerà stasera alle 20.20 le nuove misure del Dpcm, annuncia su Twitter.

Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM pic.twitter.com/rlpOo900CX — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 4, 2020

