Ragazzo dislessico ridicolizzato da Salvini: «A causa delle minacce non lavoro più»

Il ragazzo dislessico ridicolizzato da Matteo Salvini non lavora più a causa delle minacce. «Ci va di sorridere di fronte all'ennesimo caso su cui ci sarebbe da piangere: Sergio oltre a parlare davanti alla piazze, ha anche un lavoro che rischia di perdere o che probabilmente ha già perso perché le solite buffonate di Salvini portano altri buffoni a scatenare un sacco di odio nella vita reale. Quindi per le minacce ricevute è stato consigliato a Sergio di non lavorare più».

A dirlo in un video pubblicato su Facebook il leader delle Sardine Mattia Santori. Accanto a lui Sergio Echamanov, l'esponente del movimento nato a Bologna, finito nel mirino di Matteo Salvini per via della sua dislessia. Dopo Santori, prende la parola Sergio e conferma che anche l'avvocato gli ha consigliato di non lavorare più. »È un periodo un pò difficile ma ci sono persone straordinarie che mi stanno aiutando emotivamente -dice Sergio - Ringrazio tutte le sardine che mi stanno riempendo d'amore. Ci vediamo il 19 gennaio in piazza«.



