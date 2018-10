Decreto sicurezza, il Pd abbandona i lavori in Senato e chiede voti segreti

La protesta del Pd per il «circo» della maggioranza sul decreto legge sicurezza, che al Senato sta procedendo in modo «disordinato», «a capocchia» e «prende in giro le opposizioni» si è tradotto nell'abbandono dei lavori della commissione Affari costituzionali e Bilancio dove, malgrado diverse sedute, non si è riusciti ad avere i pareri sulle coperture finanziarie dei singoli emendamenti. Al momento sembrano più di 70 le richieste di voto segreto in aula che i senatori dem si appresterebbero a chiedere. © RIPRODUZIONE RISERVATA