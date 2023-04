Decreto Lavoro del 1° maggio, Giorgetti: «Taglio del cuneo e più fringe benefit per chi ha figli». Meloni convoca i sindacati

Il governo «destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time alla Camera.

Taglio del cuneo fiscale in arrivo?

«Il primo maggio faremo un decreto legge, lo illustreremo prima ai sindacati e poi a voi». Così sul preannunciato taglio del cuneo fiscale sul costo del lavoro il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato dai cronisti nel Transatlantico della Camera al termine del question time.

Meloni convoca i sindacati

È stato convocato, a quanto si apprende, a Palazzo Chigi domenica pomeriggio, alle 19, un incontro che sarà presieduto dalla premier Giorgia Meloni con i sindacati sul decreto lavoro e reddito di inclusione e sulle misure relative al cuneo fiscale, che andranno in Consiglio dei ministri il primo maggio.