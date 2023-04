Giorgetti: «Soglia fringe benefit più alta per chi ha figli»

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 "Vorrei anche ricordare che il governo, come indicato nella relazione al Parlamento oggi all'esame di questa Camera, destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare per l'anno in corso un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli", le parole del ministro Giorgetti alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev