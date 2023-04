Ancora una settimana. Poi, nel corso del cdm annunciato simbolicamente per il primo maggio che comprenderà anche un nuovo taglio del cuneo fiscale e l'addio al decreto legge Dignità, il governo renderà noto il destino del Reddito di cittadinanza. Al momento però è impossibile stabilire con certezza che tipo di riforma ridimensionerà la misura simbolo del Movimento 5 stelle. Ciò che è sicuro è che le bozze circolate fino ad oggi del testo messo a punto dal ministero del Lavoro guidato da Elvira Calderone, sono considerate ancora troppo lasche rispetto all'obiettivo iniziale di palazzo Chigi. E cioè rispetto all'abolizione totale del sussidio. L'idea di scindere il Reddito in tre diverse misure (Gil, Pal e Gal) in pratica, potrebbe essere archiviata per dar vita ad una stretta ancora più significativa.