Coronavirus, il ministro Boccia impugna l'ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti

La Calabria non può permettersi fughe in avanti con l'emergenza coronavirus è ancora alta. Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia ha impugnato, a quanto apprende l'Ansa, l'ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che prevede l'apertura di bar e ristoranti. Gli atti sono stati trasmessi come da prassi, sempre a quanto si apprende, all'Avvocatura generale dello Stato.

Coronavirus, il ministro Francesco Boccia: «Le regole le fissa solo lo Stato, le Regioni si adeguino. Collaboriamo»

Il provvedimento era stato annunciato ieri dallo stesso Ministro in un'intervista al Messaggero e ribadito in mattinata.

Lo Stato negli ultimi giorni - gli aveva chiesto Alberto Gentili - è stato letteralmente preso d’assedio da governatori che cavalcano il populismo, si è affermata una sorta di anarchia con il risultato che i cittadini si trovano davanti a una babele di ordinanze. Il caos o quasi. Cosa pensa di fare?

«Non era mai successo nella storia della Repubblica che un’emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia. E in questo caso le linee guida le dà lo Stato e le Regioni si devono adeguare e rispettarle. Ma è prevalso il buonsenso: ci sono state discussioni forti, però mai violazioni di regole a parte la Calabria. E ringrazio i Comuni che, tramite Decaro, hanno deciso di rinunciare a parte della loro autonomia per farsi proteggere dallo Stato, attuando le ordinanze del governo».

«Come Jole Santelli sa, giovedì è partita la lettera, l'invito che si è trasformato in una diffida e le procedure sono partite. Lei conosce bene le procedure, ha ancora tempo per ritirare l'ordinanza. Se non dovesse farlo, sa quello che succede quando parte una lettera che diffida dall'andare avanti rispetto a quell'ordinanza», ha inoltre detto Boccia, ospite di Sky tg24, sull'ordinanza della Regione Calabria che è stata diffidata dal governo. Il ministro ha ricordato che la governatrice calabrese «nelle ultime due videoconferenze non si è presentata, nemmeno confrontata e questo non va bene. Io l'ho chiamata perché ci conosciamo da anni».



