Coronavirus, fate le vostre domande online al viceministro dell'Economia Castelli: domani le risposte

L'accesso agli incentivi per i commercianti che pagano l'affitto, come ottenere liquidità per le imprese, la partita dei congedi per le famiglie tra legge 104 e bonus baby sitter. E se sono una partita Iva o un lavoratore stagionale a cosa ho diritto? Scrivete le vostre domande e i dubbi più frequenti sulalla mail domanderisposte@ilmessaggero o sulla nostra pagina Facebook. Entro oggi alle 24. Domani prima di pranzo vi risponderà il viceministro dell'Economia Laura Castelli su tutte le norme previste dall'ultimo decreto "Cura Italia" adottato per l'emergenza coronavirus.