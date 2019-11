M5S, caos per il ruolo di capogruppo alla Camera: ci sono i candidati

Il M5S prova a superare le sabbie mobili alla Camera. Due i candidati ufficiali per il ruolo di capogruppo: Francesco Silvestri e Davide Crippa. Il primo, attuale vicario ha chiuso un accordo con Raffaele Trano che si è ritirato convergendo nella sua lista; il secondo, ex sottosegretario, è pronto a coagulare su di sé tutti gli scontenti della gestione Di Maio. L'elezione del capogruppo è diventato un caso: da un mese il M5S non riesce a eleggere il sostituto di Francesco D'Uva, diventato questore. Ora con l'accordo tra Silvestri e Trano la possibilità che la situazione si sblocchi aumenta. Mercoledì il voto: serve la maggioranza più uno dei deputati M5S, dunque 109 preferenze.



