La Camera dei deputati compie 100 anni: visita del presidente Mattarella e docu-film sull'aula di Montecitorio

La Camera dei deputati, o meglio l’aula di Montecitorio, compie cento anni. Domani il presidente Mattarella andrà a festeggiare la ricorrenza nell’emiciclo parlamentare. Il 20 novembre 1918 fu inaugurato il rifacimento del Palazzo che è uno straordinario intreccio di arte e storia.



Anche un film viene presentato domani. S’intitola “L’Aula di Montecitorio”. Lo ha prodotto Sky Arte e lo ha realizzato Tiwi. All’anteprima di domani alle 18 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari sarà presente anche presenza Roberto Fico, presidente della Camera. Il documentario andrà poi in onda in prima visione su Sky Arte sabato 24 alle 21.15. Il documentario racconta - attraverso le voci di storici e critici dell’arte, architetti, artisti e rappresentanti delle istituzioni – la storia dell’edificio che ospita la Camera dei Deputati, e in particolare dell’Aula progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile e inaugurata cento anni fa.

