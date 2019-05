Flavio Briatore contro il reddito di cittadinanza: «È una cazz***». E dà un'alternativa

«Il reddito di cittadinanza è una cazzata». Con questa battuta Flavio Briatore boccia la misura voluta dal governo per favorire l'occupazione a chi gli chiede un parere dal suo punti di vista, di imprenditore, a margine della 69a assemblea di Federalberghi.

LEGGI ANCHE Flavio Briatore contro Chiara Ferragni: «Deficiente chi spende 600 euro per vederla»

«Ci vorrebbero dei contratti stagionali» che permettano agli imprenditori di «sostituirsi al governo. Se il governo dà a un dipendente 700 euro di reddito di cittadinanza per non far niente bisognerebbe - suggerisce - che si desse la possibilità agli imprenditori di pagare la stessa cifra, gestire il lavoratore per aiutarlo a crescere e poi se è bravo assumerlo. Viviamo sempre sulle sussistenze, siamo un paese che vive di sussistenza, ma per vivere di sussistenza devi pagare, e i soldi non ce l'hanno».

«La gente ha bisogno di lavorare, i ragazzi vogliono lavorare. Abbiamo un carico fiscale impossibile» aggiunge Briatore che poi, in merito alla proposta sul salario minimo, osserva come sia necessario «creare posti di lavoro prima di dare alla gente tutte queste garanzie, minimo e massimo, che poi disinvogliano anche qualcuno che ha la voglia di fare».

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA