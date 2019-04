Made in Sud, Elisabetta Gregoraci lascia il programma: «Ecco perché devo farlo»

«Lascio lo show». Questo il fragoroso annuncio della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci durante l'ultima puntata di Made in Sud. Un'annata andata bene dal punto di vista degli ascolti ma un po' tormentata, se pensiamo, per esempio, al forte litigio tra Gino Fastidio e la stessa Gregoraci.

Made in Sud, Gino Fastidio e le scuse in diretta a Elisabetta Gregoraci: il gesto dopo la lite



Il motivo per il quale l'ex compagna di Briatore ha deciso di lasciare il programma non è però legato alla lite. La verità è che quest'anno le puntate di «Made in Sud» sarebbero dovute essere sette, ma visti gli ascolti elevati, è stato deciso di prolungare la durata del programma con ulteriori tre puntate. La Gregoraci aveva per in accordo con la rete solo le sette previste e adesso avrebbe altri impegni lavorativi.

«Questa per me è l’ultima puntata di Made in Sud perché avevo preso impegni precedentemente - ha detto pubblicamente -. Continuerò in Rai e con molte altre cose. Ho fatto 101 puntate, otto anni con questa grande famiglia e quindi grazie a tutta la squadra di Made in Sud. E grazie al pubblico che ci ha premiato in questi otto anni. Grazie per il vostro affetto”, sono state le parole della showgirl alle quali hanno fatto seguito gli applausi del pubblico».



Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA