Berlusconi: «Escluso da politica per condanna assurda, dopo 6 anni torno in campo e alle politiche Forza Italia sopra il 20%»

La location scelta è Monza, la città della "sua" squadra neo promossa in serie A, durante un comizio a sostegno del sindaco uscente e ricandidato. Silvio Berlusconi punta in alto: «Forza Italia fra otto mesi alle nuove elezioni politiche sarà sopra il 20%».

Berlusconi "torna in campo"

«Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo - ha aggiunto il leader di Forza Italia -. Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese».

I ballottaggi

«Dario Allevi è un sindaco straordinario che ha fatto tante cose per la città, che ha risolto tante situazioni difficili. Dobbiamo ridargli la città in mano per altri cinque anni», ha aggiunto Berlusconi parlando dei ballottaggi di domenica. «Dovete andare tutti a votare domenica, per avere una città che funziona come ha funzionato negli ultimi cinque anni», ha sottolineato.