Berlusconi, chi prenderà il suo posto al Senato? Ecco cosa prevede la legge: saranno indette elezioni suppletive

La morte di Silvio Berlusconi avrà conseguenze anche sull'attuale composizione del Parlamento. Elezioni suppletive saranno infatti indette per scegliere chi dovrà subentrare al Cavaliere al Senato, come previsto dalla legge. È quanto emerge dalla Giunta per le elezioni di Palazzo Madama, visto che il presidente di Forza Italia fu eletto con il sistema uninominale, nel collegio uninominale 6 della Lombardia, quello di Monza.

Marta Fascina con Berlusconi fino alla fine, il matrimonio simbolico e il futuro in FI: chi è la «moglie» del Cav

Senato, stop per i funerali di Berlusconi

Nel giorno dei funerali di Berlusconi, in segno di rispetto per la morte del leader e senatore di Forza Italia, l'Aula del Senato potrebbe essere sospesa: è la proposta che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, farà alla conferenza dei capigruppo prevista domani alle 12. All'ordine del giorno dell'aula, da domani e nel resto della settimana, era prevista l'esame del decreto sulla pubblica amministrazione e il cosiddetto decreto Lavoro.

La Russa: «Ripercussioni? Le vedremo più avanti»

A La Russa, in collegamento con il TG5, è stato chiesto se la morte del Cav potrà avere ripercussioni sugli equilibri del governo: «Oggi non sono queste le riflessioni da fare - ha detto -. So solo che Berlusconi, mai come in questo periodo, è stato solidale con me e con le altre forze politiche del centrodestra e mai come ora aveva deciso di tenere un ruolo di padre nobile del centrodestra».