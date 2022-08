Berlusconi: «Con presidenzialismo dimissioni Mattarella e poi voto. Calenda e Renzi? Non sono nel cuore degli italiani»

«Non sono nel cuore degli elettori, non penso che Calenda e Renzi possano sottrarre voti a Fi». Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital.

«Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà, È dal '95 che ho proposto un sistema presidenziale» per l'Italia. Un sistema «perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato». Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital aggiungendo - rispondendo ad una domanda - che «se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni» di Mattarella «per andare all'elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui».

«Sono convinto che si farà perchè nell'esperienza dei paesi stranieri che l'hanno adottata ha dimostrato di essere uno strumento più efficace per lo sviluppo, l'occupazione e le opportunità per tutti oltre a far aumentare le entrate per lo stato». Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital sottolineando che oltretutto «ha tantissimi effetti benefici, come quello di fare strage delle tantissime tasse che oggi paghiamo. In tutti i paesi esaminati - ha concluso - al terzo anno produce il 30% delle entrate in più».