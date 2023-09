Berlusconi, «Buon compleanno Silvio, ci manchi»: l'omaggio al Cav che oggi avrebbe compiuto 87 anni

A dare il via era stata ieri la figlia Barbara, con un post su Instagram: «La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile». E oggi, nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni, sono arrivati i messaggi di ricordo e di omaggio del governo e della maggioranza al Cavaliere: da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Antonio Tajani a Giovanni Toti. La politica (e non solo) ricorda il fondatore di Forza Italia nel giorno del suo compleanno.

Berlusconi, Meloni sui social: «Oggi avrebbe compiuto gli anni, auguri ad amico e leader instancabile»

Il ricordo del governo

Comincia Antonio Tajani, successore del cavaliere alla guida di Forza Italia (anche se in veste di segretario nazionale e non di presidente).

Per omaggiare la memoria dell'ex premier, il ministro degli Esteri ha organizzato la tre giorni forzista di Paestum, che si apre oggi proprio con il Berlusconi Day. «Abbiamo il dovere di ricordare agli italiani ciò che Berlusconi ha fatto - aveva spiegato il vicepremier - Non un ricordo nostalgico, ma che guardi al futuro». E proprio questo, twitta Tajani, «è il significato della giornata di oggi a #Paestum. Nel suo ricordo uno sguardo verso un futuro di libertà. Presidente, a te che ci guardi da lassù, buon compleanno!».

Anche Matteo Salvini dedica un pensiero al fondatore del centrodestra scomparso lo scorso giugno. «Buon compleanno Silvio, ci manchi», scrive il leader del Carroccio, postando una foto che lo ritrae sul palco di un comizio elettorale insieme a Berlusconi. Lo stesso fa la premier Meloni, sorridente accanto al Cav nell'immagine che rilancia sui social. «Oggi avrebbe compiuto gli anni un grande combattente, un amico, un alleato e un leader instancabile per la nostra Nazione - commenta la premier -. Tanti auguri da tutti noi, Silvio!».

L'abbraccio dei forzisti

Un ricordo al quale si uniscono in molti col passare delle ore. Dentro e fuori Forza Italia. Come il presidente della Liguria Giovanni Toti: «Buon compleanno Presidente. Siamo certi che anche dove sei arrivi l'aroma del pesto che, ogni anno, ti mandavamo per ricordarti i profumi della tua Liguria. Nella speranza che il ricordo di ciascuno, prima o poi, diventi memoria condivisa. Sarebbe, credo, il regalo che avresti voluto. Ciao Presidente», scrive. Poi Stefano Benigni, responsabile giovani di FI, e Licia Ronzulli, capogruppo azzurro al Senato, che condivide gli scatti dell'ultima festa di compleanno a casa del leader, dopo la vittoria alle elezioni. «E' con quella immagine di felicità che sollevo il bicchiere e brindo a lei dottore, oggi e tutti i 29 settembre a venire. Sono sicura che anche lei lo sta facendo lassù. Buon compleanno!».

Gli auguri di Monza e Milan

Infine gli auguri del Milan e quelli del Monza calcio: «29 settembre, un giorno per sempre speciale. Impossibile dimenticare quando è nato l’Uomo dei Sogni, nel nostro caso del grande sogno biancorosso, che per sempre ha cambiato la storia del Monza. Tanti auguri al nostro Presidente. Silvio Berlusconi per sempre con noi».