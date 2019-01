Famiglia Cristiana, Beppe Grillo è smemorato nel 2004 era a favore dei migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Beppe Grillo in un volume di padre Alex Zanotelli nel 2004 scriveva: «Il futuro non sarà migliore se ci difenderemo alzando steccati o prendendo impronte, ma se saremo capaci di integrazione e di condivisione. Questo il vero progresso, non quello che ci fa diventare sempre più meschini, chiusi o impauriti». A ritirare fuori questo scritto è Famiglia Cristiana che è andata a spulciare una vecchia edizione di un libro del missionario comboniano intitolato «I poveri non ci lasceranno dormire».Grillo, nello scritto si riferisce al passato del nostro Paese, un popolo di emigrati, e stigmatizza la decisione di prendere le impronte digitali agli extracomunitari, evidenziando che «ci siamo dimenticati che l'Italia è stata per decenni anche un Paese leader nell'esportazione della delinquenza, arrivando perfino a dominare con le famiglie siciliane di Cosa nostra, uno dei mercati più competitivi, quello degli Stati Uniti».In un'intervista pubblicata sul settimanale cattolico padre Zanotelli invita Grillo a «non tradire i valori» in cui credeva, e sedersi con i dirigenti del Movimento 5 Stelle e dire: «ragazzi, cambiamo strada».