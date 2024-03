Basilicata, sarà Domenico Lacerenza il candidato Pd-M5s alle Regionali

Pd e M5S hanno raggiunto in serata l'accordo per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Il candidato sarà l'oculista Domenico Lacerenza. Il candidato del centrosinistra ha 66 anni ed è il direttore della Sic (Struttura interaziendale complessa) di Oculistica dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza.

Pd, M5S e Basilicata Casa Comune, il movimento che fa riferimento a Angelo Chiorazzo, hanno individuato nell'oculista Domenico Lacerenza il candidato presidente per le prossime regionali. Al momento, si apprende da fonti del Pd lucano, non sarebbe ancora definito se anche Azione farà parte della coalizione a sostegno di Lacerenza.