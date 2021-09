TikTok e Instagram: proteggere i minori dai pericoli della rete

Sabato 25 Settembre 2021, 00:32

Nel webinar di MoltoFuturo, intervistati da Maria Latella e Andrea Andrei, Maura Manca, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Relations, TikTok Southern Europe, Angelo Mazzetti, Head of Public Policy - Italy, Greece, Malta and Cyprus, Facebook e Ivano Zoppi Segretario Generale Fondazione Carolina Onlus. Come affrontare i problemi e i pericoli della rete? Forte l'influenza dei genitori, anche loro vittime dei social che preferiscono spesso “condividere stories invece che raccontare storie” (Zoppi). Secondo Manca bisogna “combattere i problemi della rete creando una rete”.