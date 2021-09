MoltoFuturo, abitare sulla Luna: con l'igloo di regolite e la missione Artemis l'uomo sul satellite per restarci

Giovedì 23 Settembre 2021, 02:28

Si torna sulla Luna, dopo oltre 50 anni. E questa volta con l'intenzione di restarci. Il programma Artemis, questo il nome della missione che dovrebbe riportare astronauti e astronaute sulla Luna, apre la strada alla prospettiva di stabilire una presenza duratura e sostenibile sul nostro satellite, mettendo anche le basi per un ulteriore passo in avanti: l'impronta su Marte. Ecco come sarà il Moon Village: igloo costruiti con regolite e stampanti 3D, al polo sud della luna, e con vista sulla terra. Sono molte le tecnologie Made in Italy che contribuiranno alla costruzione del villaggio lunare. Alle 22,17 (ora italiana) del 20 luglio 1969, le 15,17 di Houston un emozionatissimo Tito Stagno annunciò l'atterraggio della navicella sulla luna. Apollo 11 è stata seguita da altre sei missioni, l'ultima nel 1972. Adesso si torna sulla luna, e non <guidati dall'idea di conquista>, ma per cercare soluzioni alle grandi sfide: climate change, energia, povertà. E per la prima volta una donna metterà piede sul suolo lunare.