Tagliare la bolletta si può. Anche grazie alle comunità energetiche

Combattere il caro-bollette, innanzitutto. Grazie a tutti gli accorgimenti che si possono adottare nelle nostre azioni quotidiane, certo sì, ma anche ragionando in maniera più strutturata, come con le comunità energetiche. È possibile costituire un’associazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni, scuole, ospedali, attività commerciali, piccole/medie imprese che decidono di unire le forze per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili. A livello locale. Ed è possibile risparmiare. Parte da qui il podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Ragioniamo anche di spesa sanitaria, perché per garantirsi prestazioni sanitarie adeguate, gli italiani nel 2021 hanno dovuto mettere direttamente mano al portafogli per 41 miliardi di euro circa. E poi la "crisi" delle criptovalute. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.