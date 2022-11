La crisi delle criptovalute. E come risparmiare sul caro-bollette. In arrivo MoltoEconomia

Crisi delle criptovalute. Ovvero, il ground zero delle valute digitali. Dietro il fallimento della piattaforma FTX lo spettro di un sistema di intermediazione finanziaria privo di norme che ha già bruciato centinaia di miliardi e che adesso potrebbe provocare una crisi sistemica simile a quella causata dal default di Lehman Brothers. Basti osservare che dal picco del novembre 2021, le criptovalute hanno perso oltre 2.000 miliardi di dollari a livello globale. E ora, che scenario si apre? Intanto, diversi governi stanno sperimentando una loro cryptocurrency e pare che il prossimo confronto tra Cina e Stati Uniti sarà combattuto anche con le monete digitali. Parte da qui MoltoEconomia, inserto giovedì 1 dicembre in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Dalla finanza virtuale all’economia reale. Dal confronto Usa con la Cina a quello con l’Europa. I sussidi “green” di Joe Biden per l’industria americana mettono a dura prova le relazioni transatlantiche e l’unità occidentale. Visto dalla Ue, molti dei sussidi «discriminano le industrie dell’automotive, delle rinnovabili, delle batterie e quelle ad alta intensità energetica». La scadenza da tenere a mente per una “distensione” è il 5 dicembre, quando si riunirà il Consiglio bilaterale Commercio e Tecnologia. L’energia al centro. MoltoEconomia fa il punto anche sulle Comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo collettivo. Ci sono a disposizione 2,2 miliardi di euro del Pnrr, ma molti progetti – che produrrebbero un risparmio in bolletta per i cittadini ma anche per strutture sensibili come scuole e ospedali – sono bloccati dai ritardi normativi e burocratici. Le associazioni costituite sono cento ma solo 17 sono attive. Il magazine fa tappa poi su welfare e sanità. A partire da un dato: nel 2021, per garantirsi prestazioni sanitarie adeguate, gli italiani hanno dovuto mettere direttamente mano al portafogli per 41 miliardi di euro circa.