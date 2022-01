Molto Salute. Spiderman, Black Panther e Hulk: a lezione di longevità dai supereroi. E la pizza diventa elisir di vita

Hulk in età avanzata sarebbe sovrappeso e cardiopatico. Spiderman soffrirebbe di insonnia. Balck Panther non avrebbe certo problemi di peso. La lezione dei supereroi per imparare la longevità è raccontata in uno studio che viene dall'Australia, spiegato su MoltoSalute, inserto in edicola con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Non più vecchiaia, non più terza età. Ma come si conquista la longevità? I numeri dicono che il Covid in Italia ha abbassato l’aspettativa di vita di 1,2 anni in media: uno per le donne e 1,4 per gli uomini. Ma in questi due anni sono aumentati i centenari. Un dato è certo: saremo in età avanzata quello che siamo stati in gioventù. Ecco come. E se tra gli elisir di vita ci fosse anche la pizza in una versione light, pur nella tradizione della classica Margherita? Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e Maria Pirro.