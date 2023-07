Italia senza figli, servono più lavoro (di qualità) e più consumi. Con un occhio alle pensioni

Riportare nell’arco di una decina di anni il Paese verso quota 500mila nascite, arrestare il calo della popolazione residente che in otto anni ha già fatto sparire l’equivalente di una città come Milano, ridurre l’emorragia di potenziali lavoratori destinata a penalizzare sempre di più il sistema produttivo.

Italia a culle vuote, più lavoro e più consumi con la silver economy. In arrivo MoltoEconomia

Invertire le tendenze demografiche è un’impresa quasi disperata: come potrà allora sopravvivere un’economia destinata a perdere milioni di lavoratori? E che incidenza avrà sulle pensioni? Più occupazione e flussi migratori non bastano: serve un balzo della produttività. Ma come? Parte da questi interrogativi MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni