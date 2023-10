Il podcast Pensioni, Sos under 35: l'assegno previdenziale preoccupa più che perdere il lavoro

Giovedì 5 Ottobre 2023, 00:32 - Ultimo aggiornamento: 10:35







Partiamo dalle pensioni. Il 44% dei giovani under 35 ha una preoccupazione, sopra tutte: non poter avere una pensione adeguata. È un’ansia superiore al timore della perdita del lavoro (40%) o a quella del non poter acquistare una casa (23%). Mantenere i figli? È un problema solo per il 17% degli under 35, forse semplicemente perché non ci sono più figli. Sono alcuni risultati dell’indagine condotta dall’Osservatorio Mefop-Luiss di Mauro Marè. E da qui parte il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Ma si fanno anche i conti del Superbonus 110% e si parla di portafoglio digitale. Come cambieranno le nostre abitudini? Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni.