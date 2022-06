Il cinema digitale: vedere un film sarà come viverlo dall'interno. A partire da Cinecittà

Nuovo cinema digitale. Vedere un film sarà una full immersion. La tecnologia al servizio del racconto consentirà allo spettatore di immedesimarsi in sequenze così profonde da sembrare vere. Ne parliamo in MoltoFuturo, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Ilaria Ravarino che, per MoltoFuturo, ha intervistato Daniele Tomassetti, cofondatore del Blackstone Studio, direttore artistico del corso VFX supervisor & producer del Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Quali sono le prossime frontiere? A partire da Cinecittà...