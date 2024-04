Guerra, internet e satelliti (o cavi marini): la disconnessione diventa arma, di attacco o difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Connessioni e disconnessioni di guerra. Dal conflitto in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, la disconnessione da internet e dai collegamenti satellitari diventa arma, di attacco o di difesa. Non è più solo materia di romanzi fantascientifici e dibattiti tra scienziati. Sia pur temporaneamente, allora, a un mondo senza internet esiste il rischio di doversi abituare. Il Regno Unito, per esempio, sta tornando ai segnali radio, sistema più analogico che digitale. Il sistema satellitare oscurato nel Mar Baltico insegna che può accadere. Le interruzioni ai cavi sottomarini nel Mar Rosso lo stesso. Che scenario si prospetta in tempi di connessioni globali? Parte da qui il nuovo podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Raccontiamo anche di criptovalute e intelligenza artificiale ma per misurare la loro impronta ambientale, in termini di elettricità e di acqua. Alessandra Camilletti ne parla con Pietro Romano e Angelo Paura.