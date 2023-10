Yehudit e Natalie Raanan, chi sono le due americane (madre e figlia) liberate da Hamas

Sono Yehudit Raanan, di 59 anni, e la figlia Natalie Raanan, 18 anni, le cittadine americane rilasciate da Hamas. Secondo il New York Times, le due donne erano arrivate in Israele da Chicago per celebrare la festa ebraica di Sukkot con la famiglia. Nomi e foto sono comparsi sulla tv di Hamas al-Aqsa.

A Tel Aviv i parenti degli ostaggi celebrano insieme lo Shabbat

«Paesi arabi premano su Hamas»

Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi dopo l'attacco di Hamas in Israele si felicita in una nota per il rilascio delle due donne rapite. «Centinaia di famiglie aspettano l'aiuto dei leader degli Stati arabi dopo che le azioni di Hamas hanno scioccato il mondo intero», si legge nel comunicato del quartier generale del Forum. « Hamas ha commesso crimini di guerra.