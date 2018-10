X Factor, Morgan difende Asia Argento: «Era brava a fare il giudice, comunque i talent hanno rotto»

«Asia Argento a X Factor era stata molto brava, non vedo Lodo Guenzi come suo sostituto, ma come new entry. I talent, però, hanno rotto». Un Morgan mai banale affronta l'esclusione dell'ex compagna dalla giuria del talent show di Sky.

Reduce dagli impegni che lo hanno visto protagonista a Sanremo con il Premio Tenco, Morgan, al secolo Marco Castoldi, in un'intervista a Vanity Fair ha parlato della sostituzione di Asia Argento in giuria: «Posso solo dire che lei è una grande professionista e a fare quel lavoro era molto brava. Non entro nel merito delle motivazioni, non conosco la faccenda e non mi interessa entrarci».

Di Lodo Guenzi, cantante e frontman de Lo Stato Sociale, Morgan invece dice: «Sono felice che a X Factor vada il leader di un gruppo capace di esprimersi anche a parole e non soltanto con le canzoni. Non bisogna vederlo come un sostituto di Asia, nessuno deve sostituire nessuno. Lodo farà una cosa al di là di Asia Argento». Morgan ha anche parlato delle voci che lo volevano al posto di Asia, dopo l'ufficialità dell'esclusione da X Factor: «Anche il mio era un falso allarme».



Ad ogni modo, Morgan vuole puntualizzare qualcosa e lo fa in maniera decisa: «Non sarei andato a X Factor, i talent show hanno rotto: sono stati presi con esagerazione, come fossero l'unico modo di fare la musica pop. Non è così, è solo uno dei modi: i discografici devono continuare ad essere dei talent scout e non impigrirsi con la tv, perché nello show le regole sono diverse da quelle della discografia. Bisogna cercare musicisti, autori di canzoni, cantanti, popstar. Non dei prodotti televisivi».

