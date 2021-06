Wanda Nara, l'ex Maxi Lopez la attacca su Instagram:«Non vedo i miei figli da 10 mesi»

Il calciatore argentino Maxi Lopez torna a scagliarsi contro l'ex moglie Wanda Nara e lo fa tramite i canali Social: in una stories sul suo profilo Instagram attacca duramente l'attuale lady Icardi per non avergli fatto vedere i suoi figli Valentino, Benedicto e Constantino da dieci mesi. Avrebbe approfittato della festa del papà per fare gli auguri a tutti i padri e sganciare poi la bomba.

Nel messaggio/ frecciatina condiviso si legge: «Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete».