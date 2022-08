Wanda Nara denuncia Carmen, la domestica che ha diffuso l'audio sulla separazione: «Continue minacce mediatiche e falsità»

Un comunicato stampa condiviso su instagram in cui Wanda Nara fa capire a chiare lettere che non è disposta a sentire piu' falsità su lei e la sua famiglia. L'ex opinionista del Gf Vip ha deciso così di procedere attraverso vie legali contro Carmen Cisnero, la donna diventata famosa negli ultimi tempi per aver diffuso un audio in cui si sente la moglie di Mauro Icardi affermare che non ne poteva piu' del matrimonio. Divorzio in vista? I media ne erano certi. Ma le foto che la coppia sta continuando a postare sui social confermano il contrario. Ma il tradimento della collaboratrice domestica nei confronti dela famiglia Icardi non è proprio riuscita a digerirlo Wanda, che dopo aver licenziato Carmen ha deciso di portarla in tribunale.

Wanda Nara denuncia Carmen

«Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni», ha scritto questo la Nara sottolineando che la signora Cisnero ha detto una marea di falsità.

Le dichiarazioni della collaboratrice

Carmen non solo ha venduto l'audio a una tv argentina ma si è poi anche lamentata per il comportamento dei suoi ex datori di lavoro: «Mi hanno lasciata da sola in Italia. Non mi pagano da due anni e mezzo, ad ottobre saranno tre. Chiedo soldi e lui (Icardi) mi dice: "Te li porto domani", ma poi non si presenta. Mi avevano promesso che mi avrebbero portata con loro in Francia ma non è mai successo». Ha perfino parlato di maltrattamenti subiti da parte della suocera del calciatore.

Wanda Nara divorzia da Icardi? Spunta l'audio mandato alla domestica: «Non ne posso più»

La smentita

Ma Wanda non perdona e replica respingendo ogni accusa: «È stata Carmen a voler restare a tutti i costi in Italia. Qui ha continuato a ricevere cure mediche e cosmetiche, insieme a quattro dosi di vaccino per il Covid. Ogni mese aveva a disposizione una carta di credito con 600 euro solo per lei. Non l'abbiamo mai abbandonata e ci siamo sempre occupati delle sue spese personali». Carmen è ora tornata in Argentina e continua a rilasciare dichiarazioni alla stampa, l'ultima: «Mi mancheranno solo i bambini, nient'altro».