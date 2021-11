Wanda Nara, spunta un altro tradimento di Icardi (mentre erano insieme a Ibiza)

Wanda Nara e Icardi sembrano aver attraversato la bufera della loro travagliatissima storia d'amore. Sono stati a Dubai quattro giorni dove si sono ritrovati e sono tornati a Parigi con qualche certezza in più dopo la crisi delle ultime settimane. Ma a regalare un altro capitolo alla love story tra l'attaccante del Psg e la sua compagna-agente ci ha pensato un programma Argentino, "Intrusos", dove il giornalista Rodrigo Lussich ha raccontato di un altro presunto tradimento di Icardi. Non recente, però, ma del 2018. Di cui però ora ha raccontato i dettagli: «Sì, c'è stato un precedente. E ora viene a galla tutto. Sembra che Icardi sia un demone», ha detto il giornalista.

Icardi-Wanda e il presunto tradimento a Ibiza

Wanda e Icardi - secondo il racconto - erano insieme in vacanza a Ibiza nel 2018. In un locale spesso frequentato da calciatori, «una ragazza che lavorava nel locale è passata di fianco a Icardi che ha iniziato a guardarla senza mai perderla di vista. Nel frattempo, mentre lei parlava con altri c'è stato uno scambio di sguardi con Maurito. Poco dopo lei si è allontanata e l'attaccante del Psg si è alzato per andare in bagno. Dopo un po' è tornata la ragazza e successivamente anche l'argentino», sarebbero state le parole della fidanzata di un illusionista che lavorava nello stesso locale e che aveva avvisato anche Wanda Nara.