Valentino Rossi, Bezzecchi: «Lui è un idolo assoluto, ma amarlo non significare odiare Marquez»

Marco Bezzecchi racconta chi è Valentino Rossi, suo storico idolo diventato nel tempo prima un mentore e poi un vero e proprio capo al Team Mooney VR46. Al contempo, però, il pilota riminese spiega anche di non nutrire alcun tipo di risentimento verso Marc Marquez, che pure fu uno dei rivali storici proprio del Dottore.

Dalla pista al matrimonio

«Valentino Rossi è sempre stato il mio idolo assoluto, visto che sono cresciuto guardando le sue gare e le sue vittorie - ha spiegato Bezzecchi agli spagnoli di Solo Moto -.

«Al momento non ci penso, però mi piacerebbe restare a correre nel mio team con una Desmosedici ufficiale. Avere una Ducati ufficiale è il mio sogno, questo è chiaro. Ma è anche il motivo per cui tutti noi della VR46 Academy lavoriamo sodo ogni giorno. In MotoGP tanti hanno talento, a pagare davvero sono lavoro duro e voglia di arrivare», ha concluso Bezzecchi.